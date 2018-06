Ce qui équivaut à 10% du Produit intérieur brut (Pib) de l'Uemoa comparativement à plus de 40% pour le Maroc à lui seul». Une situation qu'il qualifie d'anormal et qui, selon lui, doit ipso facto être corrigé pour rehausser le niveau de performance de la bourse.

La valeur de la Sonatel est à 34%, faisant d'elle la société la plus représentative en terme de cotation boursière du marché régional. Sonatel est suivie de Boa Sénégal et de Total Sénégal, le tout permettant d'atteindre les 35%. Du reste, la bourse doit redoubler d'efforts pour se hisser au rang des géants.

Au regard du montant des ressources levées sur ce même marché, les emprunts d'Etats représentent plus des 2/3 de ces ressources levées», a indiqué Ripert Eudes Bossoukpé, directeur des émetteurs à la Banque ouest africaine de développement (Boad) qui débattait hier, lundi, au Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) dans le cadre d'une journée d'information sur le marché financier régional et ses opportunités.

Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, organe de régulation du marché financier depuis sa création en 1973, se démêle au mieux pour plus d'attractivité mais également pour répondre aux besoins financiers des (08) Etats de l'Union économique monétaire ouest-africaine (Uemoa).

