Congo-Kinshasa: Nouvelle tentative de balkanisation - Le front intérieur des nationalistes interpellé !

C'est lors de sa dernière tentative de s'emparer d'une partie de notre pays, en utilisant le M23, que KAGAME a subi sa pire défaite militaire face aux troupes organisées par Joseph KABILA KABANGE. De cette raclée, il a gardé une rancune qui s'avère tenace. C'est ainsi qu'il faut comprendre les manœuvres actuelles tendant à conduire notre pays dans une situation de faiblesse pour pouvoir le disloquer plus facilement et s'emparer des morceaux des provinces du Kivu.

Malgré l'institution de l'Etat Indépendant du Congo (EIC), en 1908, le transfert de ce territoire à l'Etat Belge pour en faire une colonie, le Congo-Belge, en dépit des évolutions historiques et des brassages démographiques qui ont eu lieu au cours du XXème Siècle, au point de déboucher sur une conscience nouvelle qui a permis de revendiquer l'indépendance en tant qu'entité unifiée, beaucoup d'étrangers sont restés figés sur les perceptions du début du XIXème siècle. Aujourd'hui encore, aveuglés par l'ignorance et leur propension cupide de vouloir s'emparer à tout prix de ce que la nature a mis sous nos pieds, certains acteurs de la scène internationale, proches ou éloignés, s'obstinent à nier l'existence de la RDC en tant que nation ayant le droit de se constituer librement en un Etat exerçant une parfaite souveraineté sur ce territoire que le Tout Puissant Créateur a favorisé à tous points de vue.

Par l'expression « nation » nous voulons, ici, exprimer ce sentiment d'unité, d'appartenance identitaire que ressent un peuple dans ses différentes composantes et qui explique sa volonté à vouloir appréhender son histoire comme une unité et à imaginer son avenir en termes de challenge à relever en commun. En fait, c'est ce droit national qu'ils nous contestent parce que, pensent-ils, il nous donnerait le privilège de profiter des richesses gisant dans le sol que nous contrôlons.

Aussi, étonnant que cela puisse paraître, suivant les raisonnements tenus en 1885 à la Conférence de Berlin et bien entretenus depuis lors, beaucoup d'acteurs de la scène internationale ont peine à admettre que la République Démocratique du Congo existe en tant que nation. C'est ainsi qu'ils éprouvent quelques difficultés à supporter l'existence d'un Etat congolais unifié, fort, organisé, souverain et au départ duquel ses citoyens tirent une fierté.

Notre devoir de patriote et surtout de tenant à l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo nous oblige à donner quelques explications à nos compatriotes sur la nature particulière de notre pays et les risques auxquels nous faisons face dans le monde, tel qu'il fonctionne aujourd'hui.

Vous avez sans doute suivi les réactions des officiels congolais et, notamment, la rude et explicite prise de position du porte-parole du Gouvernement, M. Lambert MENDE.

