Congo-Kinshasa: L'Angola et la Belgique exigent des élections le 23 décembre 2018

Les questions sur la crise qui rongent, depuis la fin de l'année 2016, la RD. Congo ne cessent d'être au fond des tractations entre plusieurs Etats de la région et de la Communauté internationale.

Après les différentes initiatives prises concomitamment par la France, l'Angola, le Rwanda, cette fois-ci, avec la même République d'Angola, considérée comme la grande puissance militaire de la région des Grands Lacs, les autorités belges ont discuté sur la situation macabre qui sévit au pays de Lumumba.

Dans un communiqué conjoint signé le 4 juin 2018 par leurs Ministres des Affaires Etrangères, en l'occurrence Didier Reynders, pour la Belgique, et Manuel Domingos Augusto, pour l'Angola, ces deux Etats insistent sur une tenue des élections crédibles, libres et transparentes à la date du 23 décembre 2018 conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre et au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI. Ci-dessous, les détails de cette rencontre.

RENCONTRE A BRUXELLES DE DIDIER REYNDERS ET MANUEL DOMINGOS AUGUSTO, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ANGOLA

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique Didier Reynders a reçu aujourd´hui, au Palais d'Egmont à Bruxelles, son homologue Angolais Manuel Domingos Augusto. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite en Belgique du Président de la République d´Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Elle fait suite à des entretiens entre le Chef de l'Etat Angolais, Sa Majesté le Roi et le Premier Ministre.

Au cours de la visite de la délégation angolaise, le Président João Manuel Gonçalves Lourenço a fait un discours aux hommes d'affaires belges de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture Belgique- Luxembourg-Afrique-Caraïbes-Pacifique (CBL-ACP), les invitant à investir en Angola. Le Président Angolais a également rendu visite au port d´Anvers ainsi qu'au secteur diamantaire. Cela démontre la volonté des deux pays d´approfondir leurs relations économiques et témoigne des opportunités qui se présentent dans ce contexte.

Les deux Ministres ont discuté les questions d´actualité régionale et internationale. Ils ont salué le renforcement de l´intégration régionale et exprimé leur soutien au multilatéralisme. Ils ont évoqué la situation en République Démocratique du Congo (RDC), au Burundi et dans le Golfe de Guinée.

En ce qui concerne la RDC, les deux pays ont réaffirmé l'importance d'organiser des élections crédibles, libres et transparentes le 23 décembre 2018 dans les termes de l'accord de la Saint-Sylvestre et du calendrier électoral adopté à cette fin. Face aux enjeux majeurs dans ce pays, ils saluent l´engagement de la région et les messages concordant entre ceux-ci, l´Union Africaine, les Nations Unies et l´Union Européenne.

Enfin, les Ministres ont signé un Mémorandum d´Entente sur la tenue de consultations politiques bilatérales. Cela témoigne de la volonté des deux pays de renforcer significativement et de manière stratégique les relations entre les deux pays sur le plan politique, économique, régional et multilatéral.