Togo: UNIR aussi a son programme !

Et d'après ce document signé du Secrétaire exécutif du parti au symbole du pigeon blanc dans un fond bleu azur, à la suite de cette organisation, UNIR sera bien présente sur toute l'étendue du territoire à travers "des rencontres d'échanges entre le MJU et les jeunes militants et diverses actions caritatives" les journées du 7, 8 et 9 juin 2018.

Déjà ce Mercredi 06 juin 2018, il est convenu dès 05h45, "une Messe d'action de grâce en l'Eglise Notre Dame de la Rédemption de Bè Klikamé et dans toutes les églises des chefs-lieux des préfectures", et "un Festival de football dénommé « COUPE DU 06 JUIN », sur le terrain FOREVER", en plein coeur de Lomé, juste après cette messe.

Selon ce programme qui fait le tour de la toile depuis l'après-midi de ce mardi, "le bureau national du Parti Union pour la République (UNIR) invite ses militants et sympathisants à participer massivement à un certain nombre d'activités dans la période du 06 au 09 Juin 2018".

