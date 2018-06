Burkina Faso: CAMEG - Anne Maryse K'Haboré pour de nouveaux défis

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly et le consortium de Banques… Plus »

Elle a dit compter sur son expertise dans le domaine « après 14 ans d'expériences internationales dans les compagnies multinationales à travers différents secteurs d'activités. Il était temps pour moi de venir apporter mon expertise à mon pays». La directrice entrante de la CAMEG a aussi demandé une effective collaboration de ses collaborateurs, du gouvernement et surtout des partenaires techniques et financiers.

La direction générale de la Centrale d'achats des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) a organisé une passation de flambeau entre le directeur général sortant de la CAMEG, Charlemagne Gnoula et celle entrante, Anne Maryse K'Haboré, le 4 juin 2018 à Ouagadougou.

