Ethiopie: Le régime tend la main à l'Erythrée et ouvre son économie au privé

Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 8,5% pour 2018 en Ethiopie (le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants), en baisse par rapport aux 10,9% de croissance enregistrés en 2017.

Il faut dire que le pays est confronté à la plus importante crise politique de son histoire. Les manifestations accusent le régime, dominé par l'ethnie minoritaire tigréenne, de monopoliser le pouvoir et l'économie depuis plusieurs décennies. Le régime dos au mur n'avait d'autres choix que de s'ouvrir.

Depuis deux ans, le pays est agité par un important mouvement de protestation qui a débuté en région Oromo. Mais la contestation s'est rapidement étendue à d'autres régions et s'est installée dans la durée. Face à cette crise, le pouvoir a investi pour la première fois un Premier ministre issu de l'ethnie oromo, la plus importante du pays.

Le Parlement s'est réuni ce matin et a voté en faveur de cette levée en raison « de la stabilité relative et du calme » dans le pays.

Le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a pris un important virage et visage réformateur, dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

