Algérie: Projets sociaux et infrastructures - Ajout de 500 milliards DA en autorisations de programme

Le projet intégré permettra aussi la fabrication d'engrais azotés et phosphatés nécessaires au développement de l'agriculture, contribuant ainsi à assurer une sécurité alimentaire et une autosuffisance en cette matière.

La concrétisation de ce méga projet, appelé "CPP", s'inscrit dans la dynamique du développement économique voulue et impulsée par le président de la République, et devra permettre à l'Algérie de devenir un pôle mondial d'exportation d'engrais phosphatés et de ses dérivés.

Le trafic portuaire de marchandises dans la région centre du pays devrait atteindre, à l'horizon 2050, un volume de 35 millions de tonnes de marchandises/an et deux (2) millions de conteneurs de 20 pieds annuellement, contre 10,5 millions de tonnes traités actuellement par les ports d'Alger et de Ténès.

Il sera aussi un pôle de développement industriel, relié aux réseaux ferroviaire et autoroutier et bénéficiant, dans sa proximité immédiate, de deux sites totalisant 2.000 hectares destinés à accueillir des projets industriels.

La réalisation de ce projet a été confiée à une société mixte de droit algérien composée du Groupe public des services portuaires et de deux compagnies chinoises que sont CSCEC (China state construction corporation) et CHEC (China harbour engineering company).

Pour rappel, le méga projet du Port Centre d'El Hamdania, dont les travaux de réalisation devront être entamés au cours de cette année, sera relié à des zones industrielle et logistique ainsi qu'à une pénétrante et à une voie ferrée.

Il s'agira notamment de "voies ferrées et de rocades à réaliser ou à moderniser au profit du nouveau Port centre d'El Hamdania (Cherchell) et de l'augmentation de l'exploitation des mines de phosphates, ainsi que de la modernisation du port de Annaba en liaison avec ce même projet", précise le communiqué.

