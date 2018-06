Mali: La majorité présidentielle veut calmer le jeu

La marche pour la revendication des élections libres et transparentes et l'égal accès aux… Plus »

Au cours de la même conférence de presse, le chef de la majorité, réunie au sein d'une plateforme dénommée « Ensemble pour le Mali », a invité non seulement l'opposition, mais également les partis de la majorité à « rentrer dans la République, respecter les règles du jeu et se préparer à une compétition civilisée ».

Prenant la parole pour la première fois depuis les violences du 2 juin à Bamako, la majorité présidentielle a rencontré la presse ce mardi, pour prôner l'apaisement. Plus de 25 personnes avaient été blessées samedi, après l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une marche, non autorisée, par une coalition de partis politiques d'opposition.

