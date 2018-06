Sénégal: Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Le procès en appel renvoyé au 9 juillet prochain

J'estime que la demande formulée par Me François Sarr ne peut pas prospérer devant la Cour d'appel », a expliqué Me Cissé, qui s'est opposé à tout renvoi du procès à une date ultérieure. Le ministère public a estimé, pour sa part, qu'il n'est pas tenu de connaître au préalable les avocats des prévenus.

Me François Sarr a soutenu que dans cette affaire jugée en appel, le juge à l'obligation de faire un report jusqu'à ce que les avocats constitués soient avisés. Me Borso a mis en exergue le fait que « tous les avocats de la défense, qui sont présents au procès en appel, ont su que l'affaire devait être jugée par presse interposée ».

« C'est un dossier comme tous les autres. Votre Cour a, dans son rôle, des affaires qui dorment dans les tiroirs depuis plus de deux ans et qui ne sont pas encore jugées », a dénoncé Me Sène.

A défaut, Me Touré a proposé un délai de trois mois pour permettre à la défense de mieux se préparer. Me Mbaye Sène, conseil de la défense des intérêts de Khalifa Ababacar Sall, a appelé la Cour à respecter les procédures dans ce dossier.

Me Diao, au nom des avocats de la ville de Dakar, a demandé au juge Demba Kandji de bien vouloir renvoyer ce procès en appel jusqu'à la fin du mois de novembre prochain. Me Khassimou Touré, avocat de Khalifa Ababacar Sall, a aussi conforté cette requête de ses confrères de la ville de Dakar.

Le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et de ses co-accusés a été renvoyé au 9 juillet prochain. « Un renvoi ferme en audience spéciale », a informé le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, qui répondait à une requête des avocats de Khalifa Sall et de la ville de Dakar.

Les plaidoiries et les débats, dans le cadre du procès en appel de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, vont commencer le 9 juillet prochain. Celle-ci, enrôlée hier, a été renvoyée au 9 juillet prochain sur demande des avocats du maire de Dakar et de ses co-accusés.

