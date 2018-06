Maroc: "Comme des rois" Kad Merad bouleversant en père dans la galère

La conclusion participe du principe, après une dernière tentative de larcin déjoué, lors d'une scène pleine de suspense qui verse le film dans le thriller. Un thriller social, où Kad Merad est remarquable, dans son échange avec les policiers, menteur et ému par la situation dans laquelle il a mis son fils. Arrivé au terme de leur aventure commune, que l'on ne dévoilera pas, ce père affecté comprend son fils, en est admiratif et lui laissera carte blanche, reconnaissant son talent. Un beau message d'espoir. Emouvant.

Car il se cache des petits larcins commis avec leur fils, pour les sortir de la galère, alors que Mika ne cherche qu'à sortir de ce cercle vicieux. Merad, avec humour, est de ce point de vue remarquable, jouant sur les deux tableaux qui partipent de son rôle. Il n'en est que plus sensible.

Très beau portrait paternel que dresse Xavi Molia de cet homme désespéré et aimant, de sa femme, de sa famille, de son fils aîné. Il touche au paroxysme, dans son investissement maladroit mais sincère, selon des méthodes détournées, mais morales. C'est une des pièces au crédit de "Comme des rois" que de ne jamais mettre en porte-à-faux Joseph par rapport à ses agissements, répréhensibles aux yeux de la loi, mais justifiés au regard de sa situation. Homme de plus de 50 ans, en rupture de travail, menacé, père de famille, responsable, mais déphasé.

Xavi Molia, scénariste et réalisateur, mène de main de maître son récit, dans sa construction et son évolution. Un père (Kad Merad), en rupture de paiement de loyer, vit dans une cité de banlieue, avec sa femme (Sylvie Testud, toujours remarquable, mais trop discrète), et ses enfants. Menacé physiquement par ses bailleurs, il entraîne son grand fils Mika (Kacey Mottet Klein) dans des petites arnaques. Mais ce dernier a d'autres ambitions: devenir acteur. Il s'inscrit dans une école à Paris, mais il faut de l'argent et son père s'engage à l'aider...

