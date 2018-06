Maroc: Pour AS, le Maroc arrive en bon état de forme au Mondial

AS a fait observer, par ailleurs, que la sélection espagnole, qui débutera le Mondial de Russie dans le groupe B aux côtés des équipes du Maroc, du Portugal et de l'Iran, doit se méfier du jeu aérien des Lions de l'Atlas.

"La sélection marocaine a été très supérieure à son adversaire et a démontré qu'elle est une équipe qui est à l'aise avec le ballon et qui compte des joueurs très doués", a jouté la publication espagnole dans une analyse du match publiée sur sa page web. En outre, poursuit AS, les Lions de l'Atlas ont confirmé leur bon état d'esprit en réussissant à remonter le score, mettant en exergue les bonnes prestations de certains joueurs marocains sur le plan offensif, notamment Nouredin Amrabat et Hakim Ziyech.

Le Maroc a réussi à remonter le score lors du match amical disputé lundi en Suisse contre la Slovaquie (2-1) et arrive ainsi "en bon état de forme" à la Coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie, souligne le journal sportif espagnol AS.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.