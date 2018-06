Tunisie: Ce sera finalement Chiheb Ellili

Redorer le blason étoilé

De plus, Ellili fait partie de la trempe des entraîneurs cultivés et est au fait de ce qui se fait de mieux dans le monde du football moderne,outre son charisme et ses mérites de bien gérer les vestiaires. A noter que le nouveau timonier étoilé qui a signé un bail de deux ans avec son nouveau club sera épaulé par le tandem Zouaghi-Ben Younès et l'actuel entraîneur des gardiens Adel Zouita. Quant au préparateur physique,il, sera choisi, croyons-nous savoir par Chiheb Ellili. Une chose est certaine, ce dernier aura réellement du pain sur la planche pour redorer le blason d'une ESS au creux de la vague ces derniers temps et aura à gérer urgemment plusieurs chantiers «sensibles» notamment celui des recrutements et de la mise en place d'un effectif consistant en prévision des multiples échéances sur le triple plan local, arabe et continental.