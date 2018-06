Tunisie: Une alternative de rigueur

Là où elle est, elle se revendique à la manière d'une équipe décidée à réussir. Cela témoigne d'une personnalité affirmée et d'un caractère bien trempé. La sélection entre chaque fois un peu plus dans l'histoire, un peu plus dans les performances.

L'envie de se surpasser, de se distinguer peut changer une équipe, un parcours. Un destin. L'histoire ne dit pas encore si les objectifs tracés sont susceptibles d'être atteints, si la sélection est vraiment lancée sur la bonne voie, ou encore si les choix sont réellement convaincants.

Cela ne nous empêche pas cependant de relever que la sélection sait être efficace. Comme elle sait aussi gagner. Il faut dire que lorsque le talent et la forme se doublent d'efficacité, la palette et les choix deviennent plus larges.

Maâloul est convaincu que son équipe peut être capable de dérouler un football multiforme, à géométrie variable, qu'elle est en train de dégager une nouvelle tonalité, et que rien n'empêche que le jeu fasse partie de l'enjeu.

L'idée que l'on se fait est que les joueurs et leur entraîneur donnent l'impression d'être décidés à s'inscrire dans une alternative de rigueur, de rationalité et de constance. Les véritables besoins et impératifs ne sont pas ignorés, du moins d'après ce qu'on a pu constater sous l'effet de choix et d'orientations souvent adéquats. Ce qui importe et retient l'attention tourne autour du jeu, du comportement des joueurs et de leur mode d'emploi. De l'efficacité, de la rigueur. L'idée est bien là : aborder le Mondial sous un angle et une approche complètement différents du passé. On devrait comprendre que quelles que soient les contraintes, la sélection aura toujours le droit de vouloir à un football qui ne soit pas inspiré de manquement et de restriction dans le jeu. Pendant de longues années, l'équipe de Tunisie transpirait, dégageait et produisait un football conditionné, presque contre-nature... Loin des approches susceptibles de définir une vraie stratégie de jeu, un collectif uni et solide.

Voilà de quoi allécher plus d'un à faire partie aujourd'hui d'un événement qui ne se produit pas tous les jours. Il y a tant de promesses dans une équipe recomposée. L'on ne cesse de répéter que c'est souvent dans les contextes les plus favorables que sont nés les génies, mais c'est dans les grands rendez-vous qu'ils s'épanouissent encore davantage. C'est ce que la vie sportive nous enseigne de façon générale. Et c'est à l'équipe actuelle d'écrire sa propre histoire. La passion et la raison sont là. L'efficacité est partout. La volonté, la détermination et l'envie de réussir s'indiquent comme tels. On ne triche pas. La volonté brise les tabous et les préjugés car les joueurs sont en train de réussir quelque chose d'exceptionnel...

La sélection est aujourd'hui en phase fertile d'innovations. Encensée par les uns, critiquée par les autres, elle ne laisse personne indifférent. Il y a les joueurs et leur entraîneur, mais aussi tous ceux qui contribuent à la performance, à l'exploit, à leur santé, à leur notoriété. Il y a ceux qui gèrent, mais également tous ceux qui veillent au grain. Il est important d'avoir une équipe qui gagne et d'instaurer une dynamique de résultats...