Tunisie: Apoko va saisir la FIFA !

Le Comité électoral indépendant de la Fédération tunisienne de football a donc validé les listes de Marouen Hamoudia et Abdessalem Younsi en vue des prochaines élections au Club Africain. Hammoudia et Younsi pourront maintenant lancer leurs campagnes électorales et présenter leurs programmes en vue de convaincre les adhérents du Club Africain. Il est à rappeler que ces deux listes avaient été rejetées dans un premier temps par la commission électorale du Club Africain à cause de plusieurs manquements aux statuts du club, ce qui a poussé les deux candidats à recourir au Comité électoral indépendant de la Fédération tunisienne de football. Il est à rappeler que l'assemblée générale élective du Club Africain aura lieu ce dimanche 10 juin à partir de 10h00 dans un hôtel à Tunis.

