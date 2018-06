Tunisie: Un new-look inespéré !

Un joli lifting

Et puis, tout d'un coup, et par un miracle du ciel, changement de décor. Un changement total qu'on redoutait, jusqu'ici, comme la peste. En effet, les chaussées, talon d'Achille de la cité, se sont offert, ces jours-ci, un joli lifting, à la faveur des travaux de bitumage (mais oui) qui, plus est, ont touché non seulement les artères principales, mais aussi les rues les plus étroites. Le tout, vous vous imaginez en un temps record et soldé par un travail bien soigné. Et en attendant l'achèvement des travaux d'asphaltage du dernier tronçon, on peut dire, «triomphalement», que ces incalculables nids de poule qui faisaient la... honte de la cité, ne sont plus qu'un mauvais souvenir... Sur sa lancée, la municipalité s'est également attaquée aux trottoirs désormais restaurés, tout en... jetant son dévolu sur un autre volet de l'environnement, à savoir les espaces verts qui sont en train de gagner en nombre et en beauté. Dans la foulée, et pour que l'opération séduction ne soit pas incomplète, la mairie a fait redémarrer ses équipes nocturnes chargées de la lutte contre les moustiques, autre bête noire des habitants, au même moment où les opérations de collecte des ordures ménagères et autres détritus sont devenues plus fréquentes, rompant ainsi avec cette insupportable irrégularité du timing.

Encore un effort

Sans chercher le pourquoi de ce réveil tonitruant de la municipalité, il est plutôt de notre devoir de saluer ce réveil, bien qu'il fût tardif. Reste maintenant à espérer que nos édiles municipaux, visiblement en verve, feront un effort supplémentaire en matière de lutte contre le phénomène, il est vrai encore ravageur, des chiens errants qui, en hordes généralement sauvages, continuent de sillonner les quatre coins de la cité, au grand dam des parents et de leurs enfants.