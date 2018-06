Tunisie: On ne peut pas plaire à tout le monde !

Près de 1.910 migrants tunisiens sont arrivés en Italie, entre le 1er janvier et le 30 avril 2018, dont 39… Plus »

Titulaire à l'Espérance de Tunis, Chammam est reconverti en défenseur axial. Il ne joue plus depuis quelques mois dans son poste de prédilection, arrière gauche, un poste où il était en concurrence rude en équipe de Tunisie avec Ali Maâloul et Oussama Haddadi.

Si on peut comprendre que Nabil Maâloul ait intégré Khalil Chammam dans sa liste élargie, on comprend moins l'attitude du joueur qui, durant des mois, a accepté d'être une simple doublure en équipe nationale alors qu'il en était pendant des années un des joueurs-cadres.

Passons au cas de Khalil Chammam. Cela fait plus d'un an que le joueur est convoqué régulièrement en équipe nationale sans avoir joué. Il n'a même pas fait des entrées en cours de jeu, y compris dans les matches amicaux lors desquels Nabil Maâloul a bien fait tourner son effectif mais sans penser un instant à faire entrer Khalil Chammam rien qu'en fin de partie.

Il est bon de rappeler que Karim Laribi a été retenu une première fois en équipe de Tunisie par Henri Kasperczak le 16 mars 2017. Il a été aligné comme titulaire lors d'un match amical disputé contre le Cameroun. C'est dire que le joueur n'est pas un inconnu du staff technique national et si on a fait de nouveau appel à lui, c'est pour le voir de nouveau à l'œuvre avant de décider de le garder ou pas.

Comme ses confrères qui ont rendu leur verdict à la Fifa lundi dernier, Nabil Maâloul a fait des malheureux, qui sont au nombre de six : Moez Ben Chérifia, Khalil Chammam, Bilel Mohsni, Ahmed Akaïchi, Karim Laribi et Mohamed Wael Larbi.

