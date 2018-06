Tunisie: Nabil Maâloul - « Le souci physique au premier plan de nos préoccupations »

La sélection nationale de football a repris les entraînements lundi après-midi avec une séance d'entraînement au stade olympique d'El Menzah en prévision du Mondial 2018, organisé du 14 juin au 15 juillet en Russie.

Le onze national qui se rendra en Russie jeudi 7 juin disputera un ultime test amical face à l'Espagne à Krasnodar, le 9 juin à partir de 19h45.

Le sélectionneur national Nabil Maâloul a déclaré à l'agence TAP avant la séance de lundi que «toutes les phases de préparation pour le Mondial sont importantes, excepté le souci qu'on se fait pour les blessures des joueurs à l'approche du rendez-vous russe», affirmant que le onze national œuvre à peaufiner pour les jours qui précèdent le Mondial la préparation à tous les niveaux avec l'accent mis sur la forme physique pour être fin prêt pour le premier match face à l'Angleterre.

«Le souci physique reste au premier plan de nos préoccupations en raison du déséquilibre de la forme des joueurs avec certains qui ont disputé plus de 40 matchs dans la saison et d'autres moins de 15 rencontres et nous devons de ce fait nous efforcer de rapprocher le degré de forme physique de tous les joueurs», a-t-il précisé.

Revenant sur les prestations du onze national lors des dernières rencontres amicales, Maâloul a estimé que les Aigles de Carthage «ont livré de très bonnes prestations face au Portugal (2-2) et à la Turquie (2-2) grâce au grand travail accompli lors des stages». Il estime «avoir bien choisi les 23 joueurs retenus pour le Mondial et qui auront la responsabilité de rendre heureux le public sportif tunisien lors du Mondial».

Le sélectionneur national a ajouté que la sélection «devra rééditer ses bonnes prestations face au Portugal et à la Turquie et évoluer avec le même tempérament, même si nous allons affronter l'Espagne samedi, l'une des plus puissantes équipes au monde».

« Un changement de style de jeu peut coûter cher »

Pour Nabil Maâloul, «un changement de style de jeu à ce stade de la préparation nous coûtera cher et de ce fait les joueurs feront de leur mieux pour produire un jeu spectaculaire tout en étant conscients de la grande valeur des adversaires anglais et belges».

De son côté, Fakhreddine Ben Youssef a déclaré que «les derniers tests amicaux ont été très utiles au plan technique et mental pour les joueurs qui ont montré qu'ils sont capables de tenir tête à de grandes équipes telles que le Portugal et la Turquie».

«Nous avons bien jaugé nos qualités et nous allons nous atteler lors des quelques jours qui nous séparent du coup d'envoi du Mondial pour combler les lacunes dans une très bonne ambiance qui augure d'une participation positive au Mondial», a-t-il fait remarquer.

Interrogé sur le dernier test de samedi, Ben Youssef a indiqué que le «onze national continuera à montrer un visage rassurant face aux Espagnols et tentera d'éviter la défaite afin d'aborder la Coupe du monde avec un moral au beau fixe».

Pour sa part, Anice Badri a souligné que le onze national «a pour objectif d'aller le plus loin possible en Coupe du monde et les derniers matchs amicaux ont montré que les joueurs disposent de bonnes qualités techniques et mentales qui les prédisposent à livrer des prestations à la hauteur des attentes des ses supporters».

Le onze national s'envolera jeudi à 14h00 à bord d'un avion spécial pour la ville russe de Krasnodar où il disputera son dernier match amical, samedi prochain, face à l'Espagne avant de regagner le 11 juin son camp de base à Moscou.

Il ralliera Volgograd le 16 juin, deux jours avant d'entrer en lice face à l'Angleterre.

Les Aigles de Carthage font partie du groupe G qui compte, outre l'Angleterre, la Belgique et le Panama.