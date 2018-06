Tunisie: Les yeux braqués sur la Tunisie !

Les joueurs de la sélection tunisienne ont donc repris les entraînements à la suite de deux jours de repos.

Après les matches amicaux disputés face au Portugal et à la Turquie, les Tunisiens se préparent désormais à un nouveau grand rendez-vous face à l'Espagne. Les derniers entraînements ont ainsi enregistré la présence d'un grand nombre de journalistes, dont beaucoup d'étrangers qui voulaient connaître l'évolution de la préparation des Tunisiens pour la Coupe du monde 2018.

Ladite séance était la seule ouverte aux médias cette semaine avant le départ en Russie, d'où le grand intérêt porté par les médias étrangers. Du côté du stade olympique d'El Menzah, le sélectionneur national Nabil Maaâloul a choisi de focaliser sur les aspects techniques dans le but d'améliorer la coordination au sein du groupe. Enfin, cet après-midi, la sélection tunisienne de football s'entraînera à 17h00, à huis clos.

Tunisie-Espagne : où voir le match?

La Télévision nationale a annoncé qu'elle diffusera en direct le samedi 9 juin prochain la rencontre amicale de la sélection tunisienne face à l'Espagne. Ce match aura lieu en Russie et débutera à 19h45. Il sera retransmis en direct par la chaîne Watania 1. Cette rencontre sera la dernière que disputeront les deux sélections avant la Coupe du monde 2018.

En habits traditionnels

La Fédération nationale de l'artisanat relevant de l'Utica a tenu une conférence de presse hier sur l'initiative «Habit traditionnel pour la sélection nationale de football», au siège de l'organisation à la cité Khadhra à Tunis. Un défilé des habits traditionnels, qui seront mis à la disposition des Aigles de Carthage, a été organisé à cette occasion.

Wahbi Khazri : «Un repos salutaire »

Le milieu de terrain offensif et capitaine de la sélection nationale, Wahbi Khazri, a donc repris les entraînements avec le groupe et sera donc apte à disputer la Coupe du monde avec les Aigles de Carthage. Wahbi Khazi a ainsi indiqué qu'il s'est bien reposé et que le staff médical n'a pas voulu prendre de risque lors de cette préparatoire. La participation de Khazri au dernier match amical face à l'Espagne dépendra toutefois du staff médical.

Simulation pour la bonne cause !

C'est devenu le rituel en ce mois saint. Le gardien de but tunisien Moez Hassan simule une blessure à la rupture du jeûne pour permettre à ses coéquipiers de boire de l'eau et déguster une ou deux dattes. L'équipe nationale tunisienne a donc trouvé un moyen ingénieux pour lutter contre la fatigue du jeûne pendant ce mois saint. Pendant les matches amicaux qu'il a joué contre le Portugal et la Turquie, le gardien de but Moez Hassen a simulé une blessure au moment du coucher du soleil, à la rupture du jeûne.

Les joueurs ont profité du moment où Hassen recevait un traitement médical pour aller boire de l'eau et manger des dattes, ce qui semble donner des résultats immédiats. En effet, la Tunisie a boosté le score 6 minutes après «la blessure» de Hassen pour finir le match à 2 partout. Quelques jours après, même scénario contre la Turquie et même score.