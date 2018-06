Gabon: Bureau Veritas ferme ses bureaux au Gabon

Après les étapes du département de la Basse-Lombo, et du district de Ndangui, la… Plus »

Pour rappel, le bureau Veritas est un leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification. Il offre des services en développant des solutions innovantes pour réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable.

Près d'une quarantaine de salariés embauchés dans ces structures vont se retrouver du coup au chômage. Ils estiment qu'ils méritent au moins de savoir les raisons de ce licenciement qu'ils qualifient d'abusif. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l'état financier de Veritas Gabon périclite et ne fait plus fine bouche. Presque.

