Ile Maurice: Mesure Budgétaire - L'Investment Authority opérationnelle cette année

Ces derniers veulent des garanties quant aux mécanismes de prévention et de contrôle pour éliminer les risques de placements douteux et la dilapidation des fonds publics.

Dans l'ensemble, il y a eu des retours sur investissement jusqu'ici. Toutefois, avec la mise en place de la nouvelle structure, on prévoit que les placements se feront avec davantage de professionnalisme et de rigueur. Au ministère des Finances, on fait ressortir qu'une fois la finalisation de la structure et du texte de loi, tous les partenaires concernés, y compris les syndicalistes, seront consultés.

Cet organisme sera responsable de la gestion d'un important portefeuille de Rs 140 milliards provenant du Surplus Fund du National Pensions Fund (NPF) et du National Savings Fund (NSF). Selon nos informations, une ébauche du texte de loi est actuellement à l'étude. Des techniciens des ministères de la Sécurité sociale et des Finances ont travaillé conjointement sur le dossier, qui devrait être examiné par le Cabinet d'ici quelques semaines.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.