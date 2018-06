Ile Maurice: St-Hilaire - Une quinquagénaire agressée à coups de marteau par son fils

Pendant ce temps, le suspect se trouvait, lui, dans le salon. Il écoutait de la musique et tenait toujours le marteau à la main. En voyant les policiers, il devait lancer : «Pran mwa alé sinon mo pou bat lapolis é mo pou kraz zot van.» Darwin Koyla a, donc, été conduit au poste de police et placé en détention. Il a comparu devant le tribunal de Mahébourg pour breach of Domestic Violence Act using an offensive weapon avant d'être reconduit en cellule. Lors de son interrogatoire, il a nié les faits qui lui sont reprochés.

Il se disputerait souvent avec sa mère et en viendrait même aux mains. Et lundi, Darwin Koyla, 26 ans, un habitant de St-Hilaire qui travaille dans l'installation de salles vertes, se serait bagarré une énième fois avec la dame âgée d'une cinquantaine d'années, pour une histoire d'argent. Cette dernière a atterri à l'hôpital. Elle aurait reçu des coups de marteau à la tête.

