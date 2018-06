Ile Maurice: Privé de son père, un homme réclame Rs 5 M à l'Église

Interrogé, le Père Labour, le vicaire général du diocèse, affirme qu'il ne peut faire de commentaire, comme l'affaire est en cour. Dans une lettre datant du 14 février, le Cardinal Piat s'est excusé en son nom personnel et en celui de l'Église «pour le tort qui vous a été fait à vous et à votre famille».

Le quinquagénaire a fait servir une mise en de- meure à l'Église, par le biais de ses hommes de loi, l'avoué Pazhany Rangasamy et Me Erickson Mooneapillay, la semaine dernière.L'habitant de Beau-Bassin explique qu'il ne porte pas le nom de famille de son père. Né en 1960, il a été élevé par sa mère biologique. «C'est à l'occasion de ma première communion que ma tante m'a révélé que mon père était prêtre.»

