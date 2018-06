Ile Maurice: L'immobilier de luxe - Aimant à investissement étranger

Les années se suivent et se ressemblent pour l'investissement étranger. Entre 2015 et 2017, le montant des IDE vers l'immobilier de luxe (parmi les projets de type Integrated Resort Scheme, Real Estate Scheme, Property Development Scheme, entre autres) se situait entre Rs 8 milliards et Rs 9 milliards. Ce qui représente environ 50 % des IDE annuellement.

Un point que déplorent bon nombre d'opérateurs du secteur manufacturier, ce type d'investissement étant catalogué comme «non productif». Mais comme l'ont souligné des opérateurs de l'immobilier, à l'instar de Gregory Mayer, directeur général d'Horizon Holidays, ce secteur ne comporte pas uniquement l'achat d'une propriété ou la phase de construction.

«Il y a aussi le landscaping par des architectes ou encore des ingénieurs, entre autres. Il y a également les agences de vente et cela crée beaucoup d'activités. Si un projet est bien pensé et réalisé, il peut générer plusieurs em- plois comme les gens de maison, les jardiniers ou encore les contrats de maintenance et de location, qui font vivre des prestataires de services», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'express en mars 2017. Gregory Mayer avance aussi que les projets immobiliers profitent également aux commerces de proximité tels que les restaurants, les étrangers étant de plus gros consommateurs que les Mauriciens.

RT knits redonne de l'espoir avec Teamonite

Teamonite. C'est le nom du tout nouveau projet lancé par le manufacturier RT Knits, le 25 mai. Il s'agit d'une plateforme de vente en ligne en «B to C» (Business to Customers), une véritable innovation dans le paysage manufacturier mauricien. Cette plateforme en ligne, présentée par Kendall Tang et Jean Li Wan Po, les directeurs de l'usine RT Knits, est dédiée aux entreprises qui recherchent des vêtements personnalisés pour leurs équipes et livrables dans un délai très court.

Lancée d'abord à Maurice, la plateforme de RT Knits devrait aller à la conquête du marché français fin 2018, avant de s'étendre à d'autres pays européens en 2019. À travers ce projet, RT Knits se positionne comme un «manutailer», une contraction qui regroupe «manufacturer» et «retailer». Teamonite a été fortement salué à la fois par le gouvernement et les acteurs du privé pour son originalité, tout en étant la preuve que l'industrie locale a de l'avenir, à condition d'innover.