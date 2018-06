Tanzanie: Zanzibar International Film Festival - « Antananarivo Tiako ianao » de Hamy Ratovo sélectionné

Toujours sur la route, « Antananarivo Tiako ianao » de Hamy Ratovo continue son périple dans les festivals internationaux. Cette fois, le court-métrage est en lice au Zanzibar International Film Festival.

« Ce film est dédié aux victimes oubliées, guidées par des leaders irresponsables, sous les balles des dirigeants impunis ». Ce passage troublant du générique du film percute les âmes, et se prend aux mots dans « Antananarivo Tiako ianao ». Le sujet poignant traité par Hamy Ratovo dans ce court-métrage lui a valu d'être en lice dans de nombreux festivals de film internationaux. Après son passage au Backup Kurzfilmfestival en Allemagne, le film est sélectionné Zanzibar International Film Festival qui se tiendra du 7 au 15 juillet.

Pour Hamy Ratovo, parler d'histoire, particulièrement des crises politiques malgache lui tenait à cœur. Ce phénomène de mouvement populaire spontané ou orchestré et qui finit dans un bain de sang sous les balles de la garde présidentielle, est devenu récurrent à Madagascar. Selon le réalisateur, « Certes, c'est un sujet délicat, mais si personne ne l'aborde de manière non partisane dans l'espace public, afin d'ouvrir un débat et susciter des actions concrètes de prévention, alors on restera croupis à jamais dans un système d'impunité qui aboutira incessamment aux mêmes résultats »,relate-t-il tout en pensant qu'il est aussi de son devoir en tant que cinéaste et sociologue de surcroît, de contribuer à rafraichir la mémoire populaire afin qu'on cesse de revivre les mauvais passages de notre histoire.

Plus qu'un film. Bien plus qu'un simple scénario, l'histoire a particulièrement touché le réalisateur. « 7 février 2009, un oncle m'appelle pour filmer la marche vers le palais d'Ambohitsirohitra mais j'étais à Majunga. Quelques heures après son coup de fil, la fusillade éclate avec les résultats qu'on connait: officiellement 37 tués dont un caméraman qui reçoit une balle dans la tête. Ce caméraman aurait pu être moi. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose autour de cet événement, cinématographiquement » continue-t-il, toutefois, « Antananarivo tiako ianao » ne se limite pas à cela car il est avant tout, l'histoire intime d'un personnage qui fait face à l'idée de l'exil. Une aventure que les festivaliers de l'Africajarc aura également le loisir d'apprécier.