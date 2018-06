Burkina Faso: Dernière décade - La bonne conduite à tenir

Ce glorieux mois de Ramadan tire à sa fin avec l'entame de sa dernière décade. D'où l'importance de rappeler aux jeûneurs de tenir bon à travers les bonnes actions. Entre autres, entretenir de bonnes relations de parenté et de voisinage, être indulgents les uns envers les autres, faire l'aumône ou offrir le repas de la rupture du jeûne si possible, éviter les paroles frivoles et illicites, prier beaucoup sur le Saint prophète Mouhammad (Pslf), glorifier Dieu, faire la lecture du Saint Coran, faire la prière de nuit, invoquer Dieu, Lui demander pardon, faire de longues prosternations, et veiller la nuit du destin.

Les dix derniers jours de ce mois sacré de Ramadan, constituent des moments forts d'adoration. Nombreux sont les enseignements du prophète Mouhammad et de sa Sainte famille qui nous incitent aux meilleures actions. «Renouez vos liens de parenté», a dit le Saint Prophète (Pslf).

« Ton Seigneur a commandé que vous n'adoriez que Lui et que vous soyez bon envers vos pères et mères : si l'un d'entre eux ou tous atteignent la vieillesse, ne le repoussez pas, mais adressez lui des paroles respectueuses », Coran, verset 23 de la sourate 17. Le droit de notre mère sur nous, c'est que c'est elle qui nous a mis au monde après 9 mois de souffrance. « Le Paradis de l'homme se trouve sous les pieds de sa mère », dit un hadith. Celui de notre père est qu'il est notre origine.

Les liens de parenté

Selon un hadith rapporté par l'Imam Ali (Psl), il est dit : « Maintenez vos relations avec vos proches, au moins par les salutations ». Etre bon envers les proches parents produit un effet favorable sur sa propre vie.

Sur ce, l'Imam al Bâqir (Psl) rapporte ceci : « Le maintien de bonnes relations avec les parents améliore la moralité, rend généreux, purifie l'âme, augmente les moyens d'existence et accroît la longévité ». Il existe des gestes simples témoignant de notre considération pour nos parents et les personnes âgées : ne pas oublier les proches parents (ceux qui ont un lien de sang avec nous) au village en leur rendant visite, leur envoyer de l'argent et/ou leur téléphoner pour s'enquérir de leurs nouvelles.

Si les deux parents ne vivent plus, s'occuper de la sœur de sa mère (tante), c'est s'occuper de sa maman. Aussi, s'occuper de son oncle paternel, c'est s'occuper de son papa. Cependant, il est important de ne pas les oublier dans ses prières et doas : « Ô Seigneur ! Pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et à tous les croyants, le jour où aura lieu le compte », verset 41 du chap. 14.

Le bon voisinage

« Traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins qui sont vos parents et vos voisins immédiats », dit ce passage coranique (verset 36 et sourate 4). L'islam exhorte les musulmans à traiter les voisins avec bonté et respect.

Nos voisins méritent notre respect et notre gentillesse indépendamment de leur religion, de leur race ou de leur nationalité. Le bon voisinage consiste à bien traiter ses voisins, c'est l'affection, l'attention, le partage de la joie et du malheur, puis surtout de la tolérance.

Le voisinage constitue un rayon de 5 km d'habitation. Selon un hadith, il est dit : « Si vous entendez les voisins vous adresser des louanges, sachez que vous êtes bon. Mais si vous les entendez-vous infliger des blâmes, soyez sûr que votre conduite est mauvaise ».

Pour rappel, le prophète Mouhammad (Pslf) a dit : « L'Ange Djibril plaidait tellement en faveur des droits des voisins que j'ai pensé qu'Allah allait décréter un jour les voisins de quelqu'un ses héritiers ».

Questionné au sujet du pire des péchés capitaux, le Messager de Dieu (Pslf) répondit : « Ils sont au nombre de trois : prendre un égal à Dieu qui t'a créé, tuer ton enfant pour qu'il ne mange pas avec toi et commettre l'adultère (fornication) avec la femme de ton voisin ».

L'indulgent, l'aumône et l'iftâr

«Soyez affectueux envers les orphelins des autres, soyez miséricordieux envers vos jeunes. Celui qui réduit, durant ce mois, les charges de ses domestiques, Dieu allégera son compte (le jour du jugement)», dit un hadith. Si le prophète (Pslf) a demandé aux gens de faire l'aumône aux pauvres et aux indigents, l'Imam Sajjad (Psl), dans ses invocations disait : «Ô Mon Dieu !

Fais que nous arrivions (durant ce mois) à purifier nos biens des impuretés par l'aumône». Parlant de l'Iftâr ou de l'acte d'offrir un repas de rupture du jeûne à quelqu'un, le Saint Prophète (Pslf), dans son célèbre discours sur le jeûne du mois de Ramadan, a dit : « Evitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une datte (offert pour la rupture du jeûne)». « Celui qui donne à un jeûneur un repas de rupture (Iftâr) aura la même récompense que le jeûneur», a rapporté l'Imam Çâdiq (Psl).

Prière sur le prophète, glorifier Dieu

Parmi les zikr ou rappel, il est recommandé de prier beaucoup sur le prophète (Pslf) en disant «Allahoumma çalli alâ Muhammad wa âli Mouhammad» autant de fois. «Celui qui prie beaucoup sur Moi durant ce mois, Dieu alourdira (des bonnes actions) sa balance, le jour où les balances s'allègeront», dit ce hadith prophétique.

En outre, il est important d'invoquer le nom de Dieu à travers les tahlil, les tasbih et les takbir, c'est-à-dire «Lâ ilaha illallah», «Soub-hânallah», et «Allahou Akbar». «Augmentez, durant le mois de Ramadan, l'invocation et la demande de pardon car l'invocation fait partir la calamité et le pardon fait disparaître vos péchés» ; hadith rapporté par l'Imam Ali (Psl).

Il est également recommandé de lire beaucoup le Saint Coran car c'est le printemps de la lecture coranique. « Lisez beaucoup le Coran durant ce mois », a dit le prophète (Pslf). Enfin, il est demandé de jeûner la journée et prier la nuit en faisant de longues prosternations, puis veiller la nuit du destin.

Selon un hadith, «Malheureux est celui qui est privé du pardon de Dieu durant ce mois grandiose». Si durant le mois de Ramadan, le musulman n'a pas réussi à utiliser les moyens mis à sa disposition pour se purifier et se rattraper, peut-il encore espérer se rattraper durant les autres mois ?