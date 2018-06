Madagascar: Rap Big Jim Dah signe son retour

Big Jim Dah investira l'Is'art galerie ce vendredi.

Big Jim Da? C'est ce rappeur qui fait partie de cette vague d'artistes aux influences étrangères de plus en plus marquées, et pourtant encore viscéralement attaché à ses origines. Un rappeur qui a su imposer son style. Younous Michel Raharison (Alias Big Jimda) s'est d'ailleurs fait un nom dans le milieu du rap dans les années 90 grâce à sa musique où se mélangent hip hop et plusieurs musiques folkloriques malgaches.

Et le résultat est une nouvelle expression musicale très originale qui permet de mettre en valeur, les différentes sonorités de la musique malgache dans un style à la fois urbain et contemporain. Pour ceux qui n'ont encore jamais eu l'occasion de le découvrir et de l'apprécier sur scène, Big Jim Dah investira la scène de l'Is'art galerie ce vendredi. Avis aux amateurs !