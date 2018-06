Madagascar: Une nomination finalement - Acceptée par tous

La passation de pouvoir entre le Premier ministre démissionnaire et son successeur, nommé lundi 4 juin par… Plus »

Cependant, le processus enclenché est irréversible. La mauvaise humeur manifestée par Guy Rivo est normale, mais on ne sait pas si elle laissera des traces dans les relations entre les membres du mouvement des députés pour le changement. C'est au niveau des états majors que va certainement se régler le différend. La clé de répartition des sièges au sein du gouvernement de consensus va permettre de voir la manière dont aura été réglé le problème. La passation entre le nouveau et l'ancien premier ministre va avoir lieu ce matin. La normalisation est donc en marche. Les dénonciations des mauvaises pratiques ne doivent être sous silence. La machine administrative doit de nouveau se remettre en marche. Ces deux mois de crise ont perturbé la vie de la nation. La reprise va être difficile et l'on souhaite qu'elle se fasse le mieux possible.

Cette nomination de Christian Ntsay à la primature a été faite pour permettre un retour à la normale. C'était, affirment certains analystes, la meilleure solution. Elle a satisfait les acteurs politiques les plus réalistes et elle ne déplait pas à la communauté internationale ne voulant pas voir le blocage s'éterniser. Les félicitations adressées par l'émissaire de l'union africaine ne trompent d'ailleurs pas. La brouille qui est apparue entre les deux formations, hier sur la place du 13 mai, ne peut cependant pas être prise à la légère. Ceux qui se sont sentis trahis n'ont pas caché leur amertume.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.