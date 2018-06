Madagascar: Mafana ou camp de remise en forme - Ouverture en juillet

La passation de pouvoir entre le Premier ministre démissionnaire et son successeur, nommé lundi 4 juin par… Plus »

Le transport, les couvertures ainsi que les boissons et les viandes sont à la charge du client ». Situé dans un endroit clos et sécurisé, Mafana est à 4,2km du Lycée Français Ambatobe, s'ouvrira au mois de Juillet et ne sera fermé qu'en octobre pour la saison pluvieuse.

Mafana ou chaud pour les parties de barbecues que le site d'Ambatohasina Betsizaraina offre. Mais il s'agit pour les concepteurs du projet d'un centre de remise en forme. Selon Finengo Mahasaky qui fait partie des promoteurs, « le site est fait pour un groupe de personnes: collègues, amis, etc.. . pour un groupe de 20 personnes au maximum. Il y a tout ce qu'il vous faut pour camper (tentes) et faire des grillades (charbons, bûches,... ).

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.