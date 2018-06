Ile Maurice: Journée mondiale de l'océan 2018 - Sensibiliser la population sur les mesures à prendre pour protéger l'océan

communiqué de presse

Les élèves du secondaire et du tertiaire sont conviés le vendredi 8 juin 2018 à l'auditorium Octave Wiehe à Réduit à un séminaire, cela dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan observée le même jour. Au programme : présentations, causeries, expositions, et séances de films.

Cette initiative revient au ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et l'Institut d'Océanographie de Maurice. Ces activités, autour du thème de la Journée «Océans propres», répondent à un objectif précis: sensibiliser la population en vue de prévenir la pollution par le plastique et à encourager des solutions concrètes pour un océan plus sain. L'accent sera ainsi mis sur la pollution plastique qui représente une menace pour les océans car elle pollue non seulement les mers mais aussi tuent les animaux aquatiques qui confondent les morceaux de plastique pour leur nourriture et s'étouffent par la suite.

Une action collective est nécessaire pour sauvegarder ce bien commun que constitue l'océan et chacun peut à titre individuel changer les choses, en comprenant les enjeux tout en réfléchissant à des solutions durables applicables au quotidien.

Lors du séminaire, les thèmes qui seront abordés sont : les micro plastiques ; le programme lagon bleu ; la conservation des récifs ; la structure des coraux ; et l'application des données satellitaires ; le potentiel énergétique renouvelable océanique.Un film ayant trait à la pollution plastique sera projeté.

Une autre activité qui sera organisée le même jour dans le cadre de la Journée : le nettoyage de la plage allant de la Mauritius Maritime Training Academy jusqu'au Fisheries Training and Extension Centre à Pointe aux Sables par des étudiants, des cadres de ces institutions, des pecheurs de la localité, et des ONG.

Le samedi 9 juin, le nettoyage de la plage à Mahebourg et de la mer au parc marin de Blue Bay est prévu. De plus, une campagne de nettoyage se tiendra à Pointe Jérôme et réunira plusieurs officiers du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Institut d'Océanographie de Maurice, la Beach Authority, la Special Mobile Force, la garde-côte nationale, et des ONG.

Objectifs

Les objectifs de la Journée mondiale de l'océan sont de rappeler l'importance des océans - véritables poumons de notre planète - dans notre vie quotidienne, de mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans car ils constituent en plus un élément essentiel de la biosphère.

Il s'agit aussi de faire découvrir au public les diverses créatures de l'océan et comment nos actions les affectent ; d'encourager la population à changer ses habitudes quotidiennes en vue de protéger la planète ; et de réfléchir sur l'impact de l'océan sur notre vie et comment nos activités ont une incidence sur l'océan.

Les océans en quelques chiffres

Les océans, qui couvrent plus des deux tiers de la surface de la planète Terre, jouent un rôle essentiel dans la régulation des climats, la qualité de l'air et de l'eau. Selon les estimations des Nations Unies, 50 à 80% de la vie sur Terre se trouve sous la surface de l'océan, qui constitue 90% de l'espace habitable de la planète. Moins de 10% de cet espace a été exploré. Plus de 90% des 10 espèces de poissons les plus pêchés sont en voie de disparition et près de 50% des autres espèces commerciales sont menacées par l'industrie de la pêche.

Par ailleurs, 80% de la pollution des océans proviennent des terres. Près de 40 % des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités humaines, dont la pollution, la diminution des stocks de poisson, la destruction d'habitats côtiers tels que les récifs de coraux, la mangrove et les algues marines, ainsi que l'implantation d'espèces aquatiques envahissantes.

Le concept de la Journée mondiale de l'océan avait d'abord été proposé en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro comme un moyen de célébrer le partage des océans dans le monde et notre relation personnelle avec la mer. Le but est d'apporter une sensibilisation par rapport au rôle crucial des océans dans nos vies et les moyens par lesquels les gens peuvent aider à les protéger.