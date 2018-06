Le Chef de file de l'opposition a organisé dans les locaux de son siège, à Ouagadougou, sa conférence de presse hebdomadaire. Cette fois-ci, c'était le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) et le PRIT-LANNAYA qui étaient sous les feux de la rampe.

Au cours de la réunion hebdomadaire avec les journalistes, qui s'est tenue le 5 juin 2018, il a été question de la campagne agricole, de la situation politique, des examens et concours.

Au nombre des points qui ont marqué l'actualité nationale, l'Opposition politique a encore donné de la voix par rapport à la réduction de 40% des postes à pourvoir dans la Fonction publique cette année

. Pour les conférenciers du jour, Eddie Komboïgo du CDP et Mamadou Kabré du PRIT-LANNAYA, « c'est un recul grave puisque le gouvernement du MPP ne fait rien de sérieux pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et une véritable émergence des petites et moyennes entreprises ». L'Opposition politique estime que rien n'est fait pour aider le secteur privé à se développer, afin d'absorber le trop plein de jeunes diplômés qui cherchent de l'emploi.

Au regard du nombre croissant de candidats aux concours de la Fonction publique, l'Opposition politique suggère que dès l'année prochaine, le gouvernement mise non seulement sur la déconcentration des lieux de dépôts dans les chefs-lieux de provinces, mais aussi sur une inscription en ligne simple et fluide afin d'éviter le calvaire des dépôts de dossiers.

Pour ce qui est du nombre de jours de dépôt des dossiers, l'Opposition politique a souligné que « le délai de dix jours s'avère trop court ».

Elle a donc demandé le prolongement du délai d'au moins une semaine, pour permettre au maximum de candidats de pouvoir postuler aux concours. Relativement aux examens scolaires qui vont bientôt débuter, elle s'est inquiétée du sort des élèves du Sahel.

Elle a demandé au gouvernement de prendre des dispositions, sur les plans pédagogique, psychologique et matériel pour accompagner les élèves du Sahel.

Et l'Opposition politique a estimé que ces mesures doivent s'étendre au-delà des examens. En plus de ces mesures, l'Opposition politique a proposé d'instituer une bourse spécifique pour les élèves du Sahel admis à l'entrée en 6e et à l'entrée en 2nde.

Tout compte fait, l'Opposition politique a souligné que le défi majeur est que l'Etat prenne l'engagement ferme de faire taire les armes dans cette partie du territoire national, pour permettre aux populations de vivre dans la sérénité et dans la quiétude.

Au cours de la conférence de presse du 5 juin dernier, l'Opposition politique a aussi évoqué la situation qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, le 2 juin 2018, au cours du vote du projet de loi révisant le statut de l'Opposition.

Elle a dit ne pas comprendre le brusque revirement de la majorité qui a demandé à la dernière minute le retrait du texte. C'est donc contre cette attitude que l'Opposition a protesté. Dans le même registre, l'Opposition politique s'est insurgée contre le vote de la loi portant Code pénal.

A l'entendre, « la loi a été élaborée avec une grande précipitation si bien qu'elle comporte de sérieuses insuffisances ». Pour ce qui est de l'abolition de la peine de mort, l'Opposition politique dénote une certaine précipitation alors que « la peine de mort est suffisamment importante pour être évacuée par l'adoption d'une loi portant Code pénal ».

C'est le début de la saison des pluies, donc le début de la campagne agricole. L'Opposition politique a par conséquent souhaité à tous les paysans « une saison abondante, de satiété ».