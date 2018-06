Niger: Edxplosions meurtrières à Diffa

«J'ai fait part de la préoccupation de nos pays par rapport à la pérennité du financement de cette force. La France est je crois le pays qui a le mieux compris que la sécurité est un bien public mondial et que la sécurité des pays du Sahel dépendra aussi la sécurité de l'Europe et en particulier la sécurité de la France», a-t-il indiqué.

Faisant, selon un bilan encore provisoire, au moins dix morts et une quarantaine de blessés. Cette triple explosion est une première dans la localité. D'autant plus que par le passé, les terroristes avaient pour principale cible les forces de sécurité qu'ils attaquaient à main armée. En janvier dernier dans la localité de Toumour, sept soldats avaient trouvé la mort alors qu'ils contrôlaient des positions de l'armée nigérienne.

Beaucoup d'habitants étant encore sous le choc de l'horreur vécu la veille. Trois terroristes, deux hommes et une femme, ont déclenché leurs charges non loin d'une école coranique.

