billet

II - OMAR IBN AL-KHATTAB

4- Le Calife stratège

La poursuite des opérations militaires en Iraq, initiées par le premier Calife, Abou Bakr, s'avéra périlleuse. Aussi Omar ibn Al-Khattab décida-t-il de s'impliquer personnellement. Dans un discours prononcé lors d'une mobilisation générale, il tint le langage ci-après au Général Saad ibn Abi Waqqas, placé à la tête d'une armée de quatre mille hommes :

« Saad, fils de votre mère ! Ne vous laissez pas tromper par le fait d'entendre dire que vous êtes l'oncle maternel du Messager et son Compagnon, car Allah n'emploie pas le mauvais pour effacer le mauvais, mais fait disparaître le mauvais à l'aide du bon.

Nul n'a de lien de parenté avec Allah auquel l'on doit obéissance. Les gens sont égaux en la Religion d'Allah. Ils sont tous Ses esclaves-serviteurs et ne se surpassent devant Lui que grâce à leurs efforts. Seule leur loyauté à Son égard leur permet de jouir de Ses bienfaits. Regardez comment le Messager d'Allah se conduisait et faites comme lui. [ ... . ]

Je recommande à vos soldats et à vous-même, la crainte d'Allah en toute circonstance. Cette crainte constitue le meilleur viatique face à l'ennemi et le moyen le plus efficace pendant la guerre.

Je donne à vos soldats et à vous-même, l'ordre d'être plus exigeants envers vous-mêmes qu'à l'égard de votre ennemi. En effet, les pêchés de l'armée lui sont plus redoutables que son ennemi.

Les musulmans ne triomphent que parce que leurs ennemis désobéissent à Allah. Sinon, nous ne serions pas assez forts devant eux, car ils nous sont supérieurs en nombre et en équipements.

Si nous désobéissions à Allah comme ils le font, ils l'emporteraient sur nous en raison de leur force. Nous ne pouvons les vaincre que si nous sommes les meilleurs. La force, à elle seule, ne nous permet pas de les battre. Sachez qu'Allah vous a affecté des anges chargés de vous surveiller au cours de votre marche.

Ils savent ce que vous faites. Ayez honte d'eux. Ne vous livrez pas à des actes de rébellion envers Allah alors que vous êtes sur Son Chemin.

Ne vous dites pas : « notre ennemi est pire que nous et il ne pourra donc pas l'emporter sur nous ». Que de fois, des gens ont été vaincus par d'autres moins vertueux, comme ce fut le cas des Enfants d'Israël, plongés dans des actes de désobéissance, face aux Mages qui les envahirent.

Cela était une promesse divine immanquable. Demandez à Allah de vous aider à vous maîtriser, comme vous lui demandez de vous aider contre votre ennemi.

Je le Lui demande pour vous et pour nous-mêmes. Marchez calmement avec les Musulmans. Ne leur imposez pas un rythme épuisant. Que les campements que vous leur désignez, soient confortables afin qu'ils puissent arriver à destination sans être trop affectés par le voyage.

En effet, ils vont croiser le fer avec un ennemi sur son terrain, donc bien protégé des hommes et des animaux. Reposez-vous le vendredi, de manière à vous rafraîchir, armes et bagages rangés. Faites les camper à l'écart des villages habités par des protégés (de l'Islam) et d'autres couverts par un traité de paix.

Que ne fréquentent ces localités que vos hommes de confiance. Evitez-leur le moindre mal car ils jouissent d'une protection inviolable dont le respect constitue pour vous, une dure épreuve. Réservez leur un bon traitement aussi longtemps qu'ils vous supporteront.

Ne cherchez pas la victoire sur ceux qui vous font la guerre, en lésant ceux avec lesquels vous vivez en paix. Dès que vous arrivez en terre ennemie, infiltrez-les par vos espions, afin que rien de leurs affaires ne vous échappe. Faites en sorte d'avoir dans votre entourage, des Arabes (locaux) ou d'autres autochtones sûrs et loyaux.

L'information fournie par un réputé menteur, fut-elle partiellement vraie, ne vous sera d'aucune utilité. L'agent trompeur agit contre vous au lieu de le faire en votre faveur.

Quand vous êtes à proximité d'un territoire hostile, multipliez les expéditions et commandos afin que ceux-ci coupent leurs lignes d'approvisionnement et sabotent leurs installations et que ceux-là vous permettent de découvrir leurs défaillances.

Que ce corps soit composé d'hommes braves et intelligents. Dotez-les de chevaux robustes et rapides afin qu'en cas d'accrochage avec des éléments ennemis, ils produisent un effet de choc. Que les commandos soient composés d'hommes rompus au djihâd et endurants dans leurs engagements.

N'y incluez personne de manière arbitraire car vous perdrez plus que ce que vous espérez gagner par le biais de celui que vous croyez avoir favorisé. N'envoyez ni commando ni expédition là où vous craignez qu'ils ne s'exposent à la défaite, la perte ou la vengeance.

Une fois en face de l'ennemi, rassemblez toutes les composantes de votre armée. Concentrez vos moyens et vos forces. Ne vous précipitez pas à les attaquer avant d'avoir une bonne maîtrise du terrain, comparable à celle que ses propres habitants en ont et de vous renseigner sur leurs points faibles, à moins qu'ils ne t'obligent à agir autrement.

Ceci vous permet d'affronter votre ennemi d'égal en égal. Affectez des gardes à votre campement et restez aussi vigilants que possible.

Réservez aux captifs non couverts par un traité, un traitement de nature à dissuader les ennemis d'Allah, vos ennemis. Allah veille sur vos compagnons et sur vous-même. Il est à même de vous garantir la victoire sur votre ennemi. Il est Le seul Garant de l'Assistance. »