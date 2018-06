Sénégal: Décès de Sambou Oumane Touré - Kaolack perd un acteur du développement local

« Depuis les années 2012-2013, le Parti Socialiste est devenu un parti souteneur qui glisse inexorablement vers la cohorte des partis qui ne servent plus à rien, sinon à entretenir une nomenklatura dont l'exercice favori est de tromper ses militants de base en leur faisant croire que son bien-être personnel correspond à leur intérêt, ce qui, on s'en rend compte, est totalement faux », avait-il diagnostiqué.

Un avènement à la tête de l'exécutif local du Saloum marqué par la réception du nouveau stade Lamine Guèye entièrement rénové grâce à la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine. Sur le plan culturel, on lui doit la relance du Festival international des arts et traditions du Saloum (Fint'Arts).

Sambou Oumané Touré, le dernier président du Conseil régional de Kaolack n'est plus. Ce responsable du Parti socialiste, pendant longtemps secrétaire général de l'Union régionale de Kaolack, a occupé de hautes fonctions politiques et administratives.

