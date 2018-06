Tunisie: Youssef Chahed ou le prix de la vérité

Ce qui frappe dans l'intervention : c'est l'isolement de l'intéressé. Il est seul ; pas un ministre, pas un parti politique aux alentours, le peuple est peu présent et les élus absents.

Le principal levier de son intervention est «l'opinion», cette abstraction médiatique. Mais le spectacle télévisuel de son indignation finit par tourner à vide. Comment organiser «l'après» quand tout conspire à le rendre impossible ou vain, et que la défaite semble possible pour ne pas dire inévitable ? Reste à Youssef Chahed, indigné, la force du verbe. Mais les mots eux-mêmes comme la vie peuvent se noyer dans les abîmes de l'indifférence. Car, même dans les temps modernes, il n'est point facile de s'attaquer au fils de Zeus.

I° Au-delà des mots

La Tunisie connaît-elle une crise de l'Etat ? Ou bien le pays vit-il en « état de crise » auquel ceux qui sont censés la transcender l'alimentent ? Par sa confession télévisuelle, le Chef du gouvernement ouvre un débat juridique d'une extrême complexité. Certes, s'il a le droit constitutionnel de s'opposer à sa majorité et même aller jusqu'à la dissolution de l'Assemblée, mais, eu égard à la situation dans laquelle se trouve le pays, le premier des ministres a-t-il eu raison de l'exercer de la sorte ? Dénué d'une véritable légitimité politique lui offrant une emprise sur sa majorité, le Chef du gouvernement incarne une autorité extrêmement friable et fragile.

Par cet acte de bravoure, il a voulu non seulement mettre un terme à la tutelle d'une majorité qui n'en est plus une, mais surtout à se différencier de son chef dont le déficit de popularité est à la hauteur de sa légitimité à diriger son propre parti. Or vouloir jouer la démocratie, contre la partitocratie et la Constitution contre la majorité, est un jeu, sans doute, pertinent, mais grandement risqué. Politiquement, on dira qu'il a certainement fait le bon choix de s'ériger en défenseur de la démocratie lorsque celle-ci menace de se retourner contre elle-même. Mais cette parole indignée qui tourne en boucle sur les chaînes de télévision devient (c'est la loi du genre) un pur spectacle, une expression volatile d'affects sans suite, pris dans le tourbillon infini des images. Et les mots eux-mêmes comme l'action du gouvernement ne valent plus rien, noyés dans les eaux glacées du calcul politicien.

Toutefois, la position du Chef du gouvernement aurait été crédible, s'il avait tout de suite présenté sa démission ou il avait annoncé qu'il engagerait sa responsabilité politique devant le Parlement. De tout cela rien n'a été envisagé. De cet acte courageux qui a été entrepris pour révolutionner notre pratique politique, les Tunisiens ne retiendront que son volet médiatique : un règlement de comptes présentant toutes les caractéristiques d'une révolution de palais, une révolution par le haut. Encore faut-il ajouter que le faux est la seule vérité accessible au spectateur passif. Des conséquences à venir, on ne peut prévoir que l'imprévisibilité. La crise de la représentation s'aggrave et fragilise un peu plus les institutions de l'Etat. Ainsi, d'un dynamiteur décidé d'un système politique grippé, Youssef Chahed apparaîtra in fine comme le syndic de faillite d'un régime dont il est l'un des acteurs majeurs.

De plus, la Tunisie n'est pas la démocratie accomplie qu'il croit, parce que le libéralisme constitutionnel est encore étranger à sa tradition. Elle ne connaît rien qui ressemble à l'habeas corpus et son parlementarisme est déjà gangréné par un système partisan aussi anarchique que stérile. Donc pour que les choses changent, il faut que des têtes changent. Dans le contexte actuel, ce projet s'annonce plus qu'incertain. Malheureusement, ce qui aurait pu être un moment de vérité démocratique prend de plus en plus l'allure d'une «série» ramadanesque tragi-comique !

II° Et le peuple dans tout ça ?

Juridiquement, le problème n'est pas moins épineux. La question est de savoir qui, du peuple ou des partis politiques, est souverain ? Le peuple est las du pauvre cirque qu'on lui montre : statistiques biaisées, textes alambiqués, mensonges éhontés et rapports cache-misère. Il a honte de ce qu'il devine, remugle du fonctionnement des partis, marchés publics biseautés et enrichissements sur le dos du contribuable. Depuis que la race des grands politiques s'est éteinte, il n'y a plus de héros à chérir, d'idéal à caresser. Il se souvient, nostalgique, du message de grandeur que lui adressait Bourguiba. Il entre alors comme une âme en peine, dangereusement disponible, provisoirement replié dans l'abstention. Souvenons-nous encore des élections municipales et de son gigantesque taux d'abstention ?

En réalité, ce taux élevé alimente une autre société (ou une contre-société) qui s'épanouit en silence au cœur de la Tunisie. Une contre-société est une société à part entière faisant sécession au sein même du pays. Elle est définie par sa propre sociologie, par sa propre économie, par sa propre pensée et vision du monde. Bien entendu, tous les abstentionnistes ne lui appartiennent pas, et une part de ses caractéristiques ne lui sont pas exclusives. Mais elle se caractérise par un faisceau d'identifiants particulièrement distinctif, et constitue un socle favorable à une contre-révolution. Cette contre-révolution est d'abord soutenue par des milieux sociaux plus modestes que la moyenne. Et elle se nourrit de l'imaginaire du «bas» contre le «haut».

Cette critique prospère sur la dénonciation des élites politiques, censément détentrices du pouvoir mais perçues comme incompétentes à améliorer le sort du plus grand nombre, et au total jugé plus prédatrices (en leur faveur) que bienfaitrices (au service de tous). A cette aune, les arguties «d'en haut» sont tenues pour un manque de courage et d'action. Cette sécession, puis cette confrontation des deux sociétés, à l'apparence d'un conflit de classes sans classes est plus qu'inquiétante. Elle est, en réalité, une guerre entre deux mondes. Et en cela, dans son principe même, elle est d'ordre politique au sens fort du terme reposant sur une distinction ami-ennemi sur une concurrence des identités, des visions et des légitimités.

Aussi, nous ne sommes plus au temps de la gestion de l'ordinaire et les révolutions du boudoir. Le défi est actuel et urgent. Rousseau disait, «ce que le peuple peut faire, il peut le défaire». En d'autres termes, la volonté du peuple ne doit pas être sous-estimée par un jeu politique aussi caricatural qu'indigent : cela reviendrait à substituer la démocratie à la partitocratie. Et c'est très, très dangereux.

* Professeur de droit public