Tunisie: « La lutte contre le chômage est la réponse adéquate à l'émigration clandestine »

Le bureau de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme, à Gabès, appelle, dans une motion rendue publique sur son site web, à traquer les responsables et à durcir la législation de manière à dissuader les organisateurs des traversées de la mort. Ajoutant que la solution sécuritaire est insuffisante face à ce fléau, tant que le modèle de développement reste inchangé et que le pays demeure incapable de donner de l'espoir à ses jeunes.

Selon les premiers éléments de l'enquête sur le naufrage de Kerkennah, il en ressort que sur les 68 rescapés de l'embarcation transportant des migrants (tunisiens et étrangers), 24 sont originaires de la délégation d'El Hamma (gouvernorat de Gabès). On dénombre, également, 10 morts et 4 disparus originaires de la même délégation.

« Les institutions sécuritaire et militaire sont à pied d'œuvre pour lutter contre l'émigration irrégulière et traquer les passeurs », a-t-il également souligné au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité organisée sur fond de cette traversée de la mort.

