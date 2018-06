Sénégal: Renforcement de la paix sociale à Saint-Louis - Mansour Faye en partenariat avec les chefs religieux

Le maire de la commune de Saint-Louis et par ailleurs ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Mansour Faye, a mis à profit, hier, la cérémonie officielle du « « ndogou » traditionnel offert aux chefs religieux », pour réitérer son engagement indéfectible à poursuivre sa collaboration avec ceux-ci.

Sacrifiant à la tradition, l'édile de Saint-Louis a communié, dans la joie et l'allégresse, avec les responsables et membres de l'Association des imams et ulémas de Saint-Louis (Aius).

A cette occasion, le premier magistrat de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof) a mis à la disposition de cette association, trois billets pour le pèlerinage à la Mecque et une subvention estimée à un million de FCfa.

Mansour Faye a longuement insisté sur la nécessité absolue de faire de cette rencontre annuelle, organisée durant la période du mois béni de Ramadan, un « cadre d'échanges » sur les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer, ensemble, la paix sociale.

Il a laissé entendre que « cette opération de « ndogou » traditionnel avec les chefs religieux de la commune est un moment très important de prières pour le développement du Sénégal et l'accomplissement de la noble et exaltante mission dévolue au Président Macky Sall, un chef d'Etat qui, à travers une démarche de rupture, novatrice et participative, prêche par l'exemple et ne rate aucune occasion pour être au chevet des populations ».

Au nom de l'Aius, Mamadou Sakho, deuxième vice-président de cette association, conseiller municipal et président de la commission chargée des affaires religieuses, a vivement remercié le maire pour sa disponibilité envers les populations et l'intérêt particulier qu'il a toujours accordé à l'expansion et au rayonnement de l'Islam.