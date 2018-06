Algérie: "Médinatic", un nouvel espace de culture et de divertissement inauguré à Alger

"Médinatic", exclusivement sponsorisé par Algérie Poste et les opérateurs publics de télécommunication, dispose également d'espaces commerciaux de restauration et de parking pour les visiteurs.

Plusieurs stands d'expositions et de promotion sont occupés par des artisans et des institutions du secteur du tourisme, à l'image de l'Office national du tourisme, qui visent à promouvoir la destination Algérie et l'artisanat.

Dans le volet loisirs, les organisateurs proposent des salles de jeux pour les jeunes, des jeux gonflables pour les enfants en plus d'activités sportives comme l'escalade, le Beach volley et le Beach soccer qui ont été installées dans les anciens hangars de la structure industrielle.

Une série de concerts de musique est prévue à "Médinatic", jusqu'au 9 juin, avec des spectacles d'artistes comme Hayet Zerrouk, El Dey ou encore Ouled El Hadja Maghnia, en plus de soirées châabi et d'un programme de projections cinématographiques.

"Médinatic" a été inauguré en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du ministre de la Communication, Djamel Kaouan, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun, ainsi que du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

