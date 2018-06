Afrique: Concours d'innovation - Airbus lance la sixième édition « Fly your ideas »

Lancé en 2008, « Fly our ideas » a enregistré la participation de plus de 20.000 étudiants de 650 universités de 100 pays.

Airbus, vient de lancer la sixième édition du concours « Fly your ideas ». Ce concours sur les technologies digitales novatrices invite la prochaine génération d'innovateurs à proposer et à développer leurs idées originales pour l'industrie aéronautique et spatiale.

Célébrant, tous les deux ans, la créativité et l'innovation dans le but de répondre à des défis concrets de l'industrie, la sixième édition du concours « Fly your ideas » a été officiellement lancée, lundi 5 juin.

A l'initiative du leader mondial de l'aéronautique, Airbus, ce concours accueille des participants du monde entier, avec des équipes universitaires issues de toutes les disciplines : de l'ingénierie et des technologies de l'information au marketing et au design.

Selon un communiqué, il offre aux étudiants l'occasion de donner libre cours à leur esprit pionnier en travaillant sur des technologies digitales novatrices aux côtés d'experts de l'industrie.

Aussi, « Airbus recherche des idées susceptibles de révolutionner l'industrie aéronautique et spatiale au cours des décennies à venir et de créer un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et mieux connecté ». Les inscriptions sont ouvertes à l'adresse : www.airbus-fyi.com.

Lancé depuis 2008, « Fly our ideas » a enregistré la participation de plus de 20.000 étudiants venus de 650 universités à travers 100 pays du monde. Il se déroule en trois étapes consécutives, chacune offrant aux équipes participantes l'occasion d'affiner le développement de leurs concepts avec le soutien de spécialistes et de mentors d'Airbus.

« Outre l'opportunité de se rendre dans les locaux d'Airbus pour poursuivre le développement de leurs idées, six équipes finalistes au maximum s'affronteront pour se partager un prix de 45.000 euros et pour la chance de faire évoluer leur idée au sein de l'industrie », informe ce communiqué, ajoutant que l'édition 2019 demande aux équipes de relever l'un des défis suivants : Electrification, Services de données, Cybersécurité, Internet des objets, Intelligence artificielle, Réalité mixte.

Appuyé depuis 2012 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, « Fly your Ideas » permet, selon son parrain, Marc Fontaine, Digital Transformation Officer d'Airbus, de « nous rapprocher des innovateurs de l'ère digitale et d'orienter leur énergie et leur enthousiasme vers les formidables possibilités que nous entrevoyons au sein de notre propre transformation digitale ».

La finale de l'édition de cette année se tiendra en 2019 et elle sera l'occasion pour les étudiants de présenter leurs idées devant un public d'experts de l'industrie.