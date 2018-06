Sénégal: Réélection de Macky Sall - Doudou Kâ crée le mouvement « Ufmd/Doolel Kollere »

Le responsable de l'Alliance pour la République dans le département de Ziguinchor et d'autres soutiens du chef de l'Etat ont porté sur les fonts baptismaux le mouvement « Ufmd/Doolel Kollere » qui va œuvrer pour le renforcement de la base affective du chef de l'Etat en Casamance et dans les autres contrées.

En plus de mener des activités politiques pour élargir l'électorat du président Sall, les acteurs du mouvement « Ufmd/Doolel Kollere » comptent participer à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse). « Nous voulons construire l'avenir ensemble », lit-on dans le communiqué.

Selon le texte, le mouvement comprend quatre organes, à savoir un bureau politique et d'orientation (Bpo), un Comité exécutif (Ce), un Directoire politique national (Dpn) et des Comités territoriaux de développement (Ctd).

Justifiant les raisons de la création du mouvement, le communiqué signé par le secrétaire général, Yaya Diao, maire de Samine, rappelle « qu'au sortir des élections législatives de 2017, après presque une année de constats, d'analyses des actions et activités politiques, économiques et sociales, Doudou Kâ et ses camarades qui s'étaient déjà regroupés au sein d'un autre mouvement ont décidé d'innover en mettant en place une nouvelle dynamique politique plus élargie, plus représentative, plus durable et plus inclusive de toutes les forces qui la composent ».

« Le Mouvement Ufmd/Doolel kollere va contribuer significativement à la réélection du président Macky Sall au premier tour à la prochaine élection présidentielle et permettra de construire l'avenir, ensemble », souligne le document.