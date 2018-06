Ile Maurice: Marche des Fiertés - Le Collectif Arc-en-Ciel apporte des précisions

En l'espace de deux jours, deux cas d'agression et de violence sur des policiers ont été… Plus »

Soucieux de la sécurité des participants et du public, le Collectif Arc-en-Ciel a donc décidé d'éviter toute confrontation dans un contexte de haine et de violences.

Le Collectif a surtout souhaité préciser que la décision de ne pas effectuer la Marche prévue le samedi 2 juin vient de lui. Ce, malgré la déclaration du Premier ministre et du Commissaire de police, la veille, d'autoriser sa tenue. «Suite à de nombreux rebondissements, et malgré la déclaration du Premier ministre et du Commissaire de police le 1er juin que la Marche serait bien autorisée, celle-ci n'a finalement pas eu lieu. La décision est parvenue du Collectif Arc-En-Ciel, lui-même, quelques minutes avant l'heure prévue de la Marche. La raison était que le Collectif avait été informé par la police qu'il lui serait «impossible» de contrôler les manifestants qui avaient illégalement occupé la place d'Armes [...]», peut-on lire dans le communiqué.

Dans un communiqué émis ce mercredi 6 juin, le Collectif Arc-en-Ciel a tenu à apporter des précisions. Cela, précise-t-il, car «les droits humains et les libertés individuelles de plusieurs centaines de personnes ont été bafoués et la réputation de Maurice sévèrement entachée».

