Ile Maurice: Prix des carburants - la mairie de Port-Louis fait barrage à une manifestation

«Nous dénonçons fortement la tentative de la mairie de bloquer un espace de liberté», fustige Jayen Chellum, porte-parole de la plateforme et président de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), face à la presse, ce mercredi 6 juin. «Nous avons fait notre demande en bonne et due forme. La municipalité nous a pourtant refusé l'accès au jardin de la Compagnie.» Pour lui, il s'agit d'une «atteinte directe à la démocratie».

La manifestation prévue le lundi 11 juin aura bel et bien lieu. Qu'importe le refus de la mairie de Port-Louis d'autoriser la plateforme contre l'augmentation des prix de l'essence et du diesel à utiliser le jardin de la Compagnie.

