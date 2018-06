Ile Maurice: Affaire Toofany - L'avocat des policiers demande un second renvoi

En l'espace de deux jours, deux cas d'agression et de violence sur des policiers ont été… Plus »

Ainsi, lorsqu'ils devront de nouveau se présenter en cour, le 27 juin, Vikash Persand, 39 ans, Jonny Laboudeuse, 34 ans, Ghislain Marie Ronny Vincent Qaiqui, 37 ans, Jean François Numa, 39 ans, et Joshan Raggoo, 31 ans, devront plaider coupables ou non coupables. Ils sont poursuivis en vertu de l'article 78(1) (a) (i) du Code pénal.

Nouveau renvoi du procès intenté à cinq policiers dans l'affaire Toofany. Ils font l'objet d'une accusation formelle de «torture by public official». Appelé ce mercredi 6 juin, le procès a été reporté au mercredi 27 juin. Raison : Me Gavin Glover, SC, qui représente les accusés, n'a pas eu le temps d'étudier le dossier à charge.

