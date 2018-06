Pour une durée de 5 ans, le projet est financé à hauteur de 21 425 926 dollars. Il intervient dans les régions de Kayes et de Koulikoro. La coordination de la mise en œuvre est assurée par l'AEDD sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable

Le PGRNCC a été initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) afin de lutter contre les changements climatiques et d'autres pratiques anthropiques, notamment les modes de production et de consommation non durables, les mauvaises pratiques agricoles, les feux de brousse et le surpâturage.

Pour sa part, le maire de la commune rurale de Niamana, Sékou Komé, le PGRNCC est un réel espoir pour les populations de la commune de Niamana. Il a remercié le gouvernement et son partenaire pour avoir permis à la population de Mourdiah et particulièrement aux femmes de s'autonomiser à travers les activités génératrices de revenus.

A l'issu d'une récente visite sur les réalisations du Projet de gestion de ressources naturelles et changements climatiques (PGRNCC) à Mourdiah, dans la commune rurale de Niamana (cercle de Nara), le directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable (AEDD), Boureïma Camara a invité les acteurs impliqués à relever ce défi vert.

