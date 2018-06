Cameroun: Crise dans la zone anglophone - Des audiences très suivies à Bamenda

Auteur de 17 buts cette saison en Ligue 1, Karl Toko-Ekambi a un bon de sortie cet été. Et sauf surprise,… Plus »

Parmi les solutions préconisées, plusieurs intervenants ont souhaité l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, une amnistie générale pour tous les prisonniers issus de cette crise et - plus surprenant encore -, le retour de la dépouille d'Ahmadou Ahidjo au Cameroun.

La Commission a séjourné à Bamenda du 30 mai au 1er juin 2018 pour une mission d'écoute. Et selon le communiqué sanctionnant ces assises, plus de 800 personnes sont venues à sa rencontre, parmi lesquelles des membres du Parlement, des universitaires, des chefs traditionnels, des autorités religieuses, mais aussi des personnes de modeste condition sociale, comme des conducteurs de mototaxis, des vendeurs à la sauvette et divers membres de la société civile.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.