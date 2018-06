Togo: Les regrets et exhortations du CACIT !

Par la plume de son Directeur exécutif, Ghislain Koffi Nyaku, le CACIT a fait connaitre sa position sur la crise actuelle au Togo. C'est une position teintée à la fois de regret et d'exhortations à l'endroit des acteurs de la crise politique actuelle.

Si dans un premier temps et suite à plusieurs constatations d'occasions manquées, le CACIT dit comprendre « la volonté de l'opposition à manifester, en vue de pousser la majorité à aller aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales », ce collectif « toutefois, s'interroge sur la nécessité de manifester pendant que la reprise du dialogue est annoncée ».

Dans le même temps, le Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo « constate également l'incompréhension persistante entre le gouvernement et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition au sujet des itinéraires des manifestations prévues mercredi 6, jeudi 7 et samedi 9 juin 2018 ».

Justement parlant de ces manifestations sensés débuter ce mercredi et dont les parties se tiraillent sur les itinéraires, le CACIT croit savoir qu' « en effet, quelques jours après la modification proposée par le gouvernement aux organisateurs, ces derniers confirment leur appel à manifester pacifiquement sur toute l'étendue du territoire national, suivant les itinéraires qu'ils avaient initialement définis », il revenait au gouvernement de « prendre une décision maintenant sa position » et « se servir d'une décision administrative susceptible d'être attaquée par les organisateurs devant les juridictions administratives qui sont garantes des libertés, comme le stipule l'article 99 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle "est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques" ».

Outre le fait que Nyaku et le CACIT disent « prendre acte des rencontres intervenues samedi 2 juin 2018 pour la reprise du dialogue politique, et espère (nt, ndlr) une fois encore que cela se concrétise et aboutisse à de fins heureuses » et féliciter « les chefs d'Etat du Ghana et de la Guinée, et la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour leur forte implication », ils exhortent « tous les acteurs de la crise à trouver les moyens du dialogue ».

Car, d'après eux, « c'est la seule voie que tous préconisent pour une résolution pacifique de la crise politique qui cause du tort aux ménages, au secteur privé, à l'Etat, et freine le développement socio-économique du pays ».