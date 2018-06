Angola: L'ONU préoccupé par la malnutrition et le faible taux d'enregistrement des naissances

Le Comité invite instamment Luanda à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de nutrition et d'envisager une nouvelle politique alimentaire et nutritionnelle nationale, qui accorderait une importance primordiale à la nutrition maternelle et infantile.

En attendant, les experts du Comité ont indiqué que « beaucoup restait à faire », notamment concernant la situation des enfants réfugiés, le travail des enfants dans les mines de diamant, la malnutrition des enfants et surtout les disparités notées dans les enregistrements de naissance entre zones urbaines et rurales.

Les onze engagements, qui figurent dans la loi de 2012 sur la protection et le développement intégral de l'enfant, permettront une mobilisation de tous les secteurs concernés directement ou indirectement par la question de l'enfance. « Nous espérons qu'avec les nouveaux engagements de l'Etat partie, il y aura une meilleure protection et promotion des droits de l'enfant en Angola », a déclaré l'experte.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.