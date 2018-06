Gabon: RHM - Grande causerie politique à Lastourville

Après les étapes du département de la Basse-Lombo, et du district de Ndangui, la délégation conduite par Alexandre Barro-Chambrier(ABC) s'est rendue dans la commune de Lastourville pour prendre part à la grande causerie politique. Les installations des coordinateurs communaux et départementaux étaient aussi au rendez-vous. Ces activités politiques ont eu l'air d'un grand meeting populaire au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de cette localité du département de Mulundu.

C'est une salle qui a refusé du monde. Ils sont venus de tous les coins du département de Mulundu pour venir écouter religieusement le message du Rassemblement Héritage et Modernité(RHM). Le message consistait à rappeler à cette frange de la population de Lastourville que les élections législatives sont une occasion pour l'opposition de confirmer la victoire du président élu Jean Ping. « En soutenant tous les candidats qui seront investis par les partis de l'opposition, notamment le RHM, nous aurons la majorité au parlement qui nous permettra de conquérir le pouvoir, celui du peuple » selon - ABC président de cette formation politique de l'opposition.

Promu coordinateur communal, Bertrand Moutsiengou, a voulu rassurer leur totale adhésion et leur disponibilité en tant que membre du RHM et de ne ménager aucun effort pour que ce parti d'avenir soit compté parmi les plus en vus dans le département de Mulundu. La cérémonie s'est donc clôturée par la mise en place des bureaux communaux et départementaux de Mulundu. La commune sera donc coordonnée par Bertrand Moutsiengou avec un bureau composé de dix personnes et le département par Champfort Mbamba avec également un bureau de dix personnes.