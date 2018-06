Togo: Tournoi de Toulon 2018 - Place aux demi-finales

On connaitra ce mercredi l'affiche de la finale de l'édition 2018 du Festival International Espoirs - Tournoi Maurice Revello. C'est jour de demi-finales avec deux belles confrontations. D'un côté, une 100% britannique entre l'Ecosse et l'Angleterre et de l'autre le duel Mexique - Turquie.

Tenante du titre, l'Angleterre a bien failli rater le dernier carré. Après avoir raté la première place du groupe, les Three Lions se sont qualifiés grâce à leur statut de meilleur second. Et ils retrouvent un adversaire bien connu car ce match est le même que celui en demi-finale l'année avec l'issue qu'on connait.

La seconde demie est également un remake, de la finale de 2012. Les deux pays ont terminé premier de leur groupe et s'apprêtent à offrir un beau spectacle.

Mardi, le Portugal a clôturé son tournoi en terminé à la 9è place devant la Chine après la victoire 2-0. C'est la Corée du Sud qui prend la 11è place devant le Qatar (2-1).

Jeudi se disputeront les matchs de classement (5è-6è place et 7-8è place): France - Canada et Japon - Togo.