Angola: Lubango bénéficie de 20.000 nouveaux branchements d'eau d'ici 2022

Le projet comprend également l'installation de compteurs pour régler la consommation, et étant actuellement en cours des travaux dans les quartiers Santo Antonio, Machiqueira, Benfica, Comandante Cowboy, Nzaji, Mapunda, António Agostinho Neto, Lage, Lucrezia et Ferrovia.

Parlant lundi à la fin d'une visite de travail de quelques heures à Lubango, visant à évaluer le développement de son secteur, le ministre a dit que le projet est évalué à plus de cinq millions de dollars, financé par la Banque mondiale (BM ) et améliorera la qualité et augmentera la quantité d'eau distribuée.

Lubango — Vingt mille nouveaux branchements d'eau courante seront concrétisés jusqu?à janvier 2022, dans les zones périurbaines de Lubango, à Huila, dans le cadre de la 2ème et dernière phase du Programme de développement du secteur de l'eau (PDISA), a informé, dans cette ville, le ministre de l'énergie et de l'eau, João Baptista Borges.

