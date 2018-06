Angola: Le gouvernorat de Lunda Sul cherche des solutions pour réduire le chômage

« Le secteur agricole est celui qui suscite un grand intérêt des hommes d'affaires, puisque la province a des conditions climatiques et des sols fertiles pour la production de divers produits à grande échelle », a-t-il souligné. Le gouverneur a fait appel à la jeunesse, car la frange est la plus touchée par le chômage, à se joindre à des cours professionnels de qualification et de contribuer au développement de la province. Selon Evanerson Kaputu, la formation professionnelle est l'une des bases pour la promotion de l'esprit d'entreprise et de l'auto-emploie, et facilite l'intégration des citoyens sur le marché du travail, en particulier dans le secteur privé. Le taux de chômage dans la province de Lunda Sul est d'environ 80%.

C'est ce qu'a expliqué mercredi à Saurimo, le gouverneur provincial en exercice de Lunda Sul, Evanerson Kaputu quand il s'adressait à l'Angop, à propos de la question et a assuré qu'il y avait déjà des hommes d'affaires étrangers et nationaux intéressés à investir dans ce partie du territoire.

